Champawat News: मास्टर प्लान के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया
Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। ग्राम पंचायत पाटन पाटनी के ग्रामीणों ने मास्टर प्लान लागू करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिना उनकी सहमति के उन्हें कार्य योजना में शामिल किया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया, तो वे आंदोलन करेंगे।
Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। ग्राम पंचायत पाटन पाटनी के ग्रामीणों ने मास्टर प्लान लागू करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को अगर जल्द मास्टर प्लान के दायरे से दूर नहीं किया गया तो वह आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। पाटन-पाटनी की ग्राम प्रधान नीतू विश्वकर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मास्टर प्लान के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान-2041 तैयार करते समय उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना था कि प्रशासन ने बिना ग्रामीणों की सहमति के ग्राम पंचायत पाटन पाटनी क्षेत्र को मास्टर प्लान में शामिल कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर गांव को मास्टर प्लान के दायरे में रखा गया तो पूरा क्षेत्र प्राधिकरण के अधीन आ जाएगा, जिससे उनकी निजी भूमि पर भी विभिन्न प्रकार की बंदिशें लागू हो जाएंगी।
उन्होंने इसे ग्रामीणों के हितों के विरुद्ध बताया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी आपत्तियों के बावजूद गांव को मास्टर प्लान में शामिल किया गया तो वह व्यापक आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर ग्राम प्रधान नीतू विश्वकर्मा, प्रकाश चंद्रा, मोहन पाटनी, प्रदीप विश्वकर्मा, शोबन सिंह, पुष्पा देवी, बृजेश विश्वकर्मा, रमेश पाटनी, मनोहर करायत मौजूद रहे।
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