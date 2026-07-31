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Champawat News: बाराकोट के चामी में 24 से होगा अषाड़ी महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। विकासखंड बाराकोट में 24 अगस्त से शुरू होने वाले अषाड़ी महोत्सव की तैयारी के लिए बैठक हुई। कमेटी अध्यक्ष अशोक महर की अगुवाई में आयोजन को भव्य बनाने पर चर्चा की गई। महोत्सव में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और देवी रथ यात्रा का आयोजन 28 अगस्त को होगा।

Champawat News: बाराकोट के चामी में 24 से होगा अषाड़ी महोत्सव

Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। विकासखंड बाराकोट प्रसिद्ध चामी में अषाड़ी महोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित हुई। जिसमें विभिन्न तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। कमेटी अध्यक्ष अशोक महर की अध्यक्षता में 24 अगस्त से आयोजित होने वाले चार दिवसीय अषाड़ी मेले की तैयारी के विषय में चर्चा की गई। बैठक में मेले को भव्य रुप से मनाने का निर्णय लिया गया। मेला कमेटी अध्यक्ष ने बताया इस वर्ष 24 अगस्त को मेले का शुभारंभ किया जाएगा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन चामी गांव से देवी रथ यात्रा मां भगवती मंदिर तक निकाली जाएगी। पूर्व ग्राम प्रधान प्रकाश महर ने बताया पांच दिवसीय महोत्सव में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।

बाहर से आए कलाकारों को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा जल्दी एक शिष्टमंडल मंडल डीएम से मुलाकात कर मेले की पेयजल, सुरक्षा, सांस्कृतिक दल व अन्य व्यवस्थाओ को लेकर मुलाकात करेगा। बैठक में रमेश बिष्ट, महेंद्र सिंह, विजय सिंह , सुरेन्द्र सिंह, मोहित बोहरा, जगदीश महर, पूरन बिष्ट, टीका सिंह, राजेंद्र महर, देव सिंह, नारायण सिंह, अमर सिंह, दीपक बिष्ट, पुष्कर सिंह, कुन्दन सिंह जगदीश सामंत, सुरेश आदि मौजूद रहे।

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