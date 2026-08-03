Champawat News: लड़ीधुरा मंदिर में पौधरोपण किया
Champawat News: लोहाघाट। बाराकोट के लड़ीधुरा मंदिर में वन विभाग ने पौध रोपण लड़ीधुरा मंदिर में पौधरोपण कियालड़ीधुरा मंदिर में पौधरोपण कियाकिया। रेंजर रमेश चंद्र जोशी
Champawat News: जगदीश, लोहाघाट। बाराकोट के लड़ीधुरा मंदिर में वन विभाग ने पौध रोपण किया। रेंजर रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा वन पंचायत पम्दा के ग्रामीणों ने रीठा, तेज पत्ता, बाज, फल्याट, टून और अंगु के पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम में सरपंच मोहन जोशी, वन दरोगा प्रकाश गिरी गोस्वामी, वन दरोगा नंदा बल्लभ, वन बीट अधिकारी रमेश त्रिवेदी, निशा मेहता, हेमा बोहरा, केशव दत्त, दीवान सिंह, जगत महर, गोकुल सिंह, कमल कालाकोटी, जगदीश चंद्र तथा अनीश खान आदि रहे।
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