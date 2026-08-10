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Champawat News: नगररूघाट मंदिर में पौधरोपण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: लोहाघाट। नेपाल सीमा पर स्थित नागार्जुन मंदिर नगरूघाट में पौधरोपण किया। मेला समिति अध्यनगररूघाट मंदिर में पौधरोपण कियानगररूघाट मंदिर में पौधरोपण कियानग

Champawat News: नगररूघाट मंदिर में पौधरोपण किया

Champawat News: जगदीश, लोहाघाट। नेपाल सीमा पर स्थित नागार्जुन मंदिर नगरूघाट में पौधरोपण किया। मेला समिति अध्यक्ष जगदीश कलौनी, सचिव कमल बोहरा, डॉ. सतीश चंद्र पांडेय, शुक्र सिंह, हिकमत चंद ने पौधे रोपे। ग्रामीणों ने बताया कि दो वर्ष पूर्व हुई भारी बारिश के दौरान नगरूघाट का पुल बह गया था। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद से भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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