Champawat News: टीजे सड़क से जुड़ेगा सीमांत तामली क्षेत्र
Champawat News: योगेश जोशी, चम्पावत। तामली क्षेत्र को टनकपुर जौलजीबी सड़क से जोड़ने के लिए तामली-रूपालीगाड़-सीम सड़क को स्वीकृति मिली है। सड़क निर्माण के लिए 47.66 लाख रुपये जारी किए गए हैं, जिससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ होगा। यह छह किमी लंबी सड़क नेपाल सीमा के निकट है।
Champawat News: योगेश जोशी, चम्पावत। सीमा से लगा तामली क्षेत्र टनकपुर जौलजीबी (टीजे) सड़क से जुड़ेगा। दरअसल तामली-रूपालीगाड़-सीम सड़क को स्वीकृति मिल गई है। सड़क निर्माण के लिए 47.66 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। सड़क बनने से क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ मिल सकेगा। नेपाल सीमा से लगा तामली क्षेत्र टीजे सड़क से जुड़ सकेगा। छह किमी लंबी तामली-रूपालीगाड़-सीम सड़क का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इस सड़क का निर्माण 79.44 लाख से किया जाना था। जिसके बाद पहली किस्त के रूप में 47.66 लाख जारी कर दिए गए हैं।
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