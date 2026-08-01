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Champawat News: अमोड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: जिले के अमोड़ी में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत शुभारंभ हो गया है। शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमोड़ी का एसडीएम विपिन चंद्र प

Champawat News: अमोड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू

Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। जिले के अमोड़ी में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ हुआ । शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमोड़ी का एसडीएम विपिन चंद्र पंत तथा सीएमओ डॉ. देवेश चौहान एवं जनप्रतिनिधियों ने विधिवत शुभारंभ किया। इस नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण विगत 29 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। सीएमओ ने बताया कि क्षेत्रवासियों को स्थानीय स्तर पर ही उच्चस्तरीय, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक एवं फार्मेसी अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। यह अस्पताल आधुनिक एवं आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के साथ-साथ प्रचुर मात्रा में जीवनरक्षक एवं सामान्य दवाइयों से पूरी तरह लैस है।

साथ ही केंद्र में चार बेड की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों के भर्ती होने का भी पूर्ण प्रावधान किया गया है। नवनिर्मित केंद्र में शुभारंभ के पहले ही दिन से स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालित कर दी गईं। ओपीडी में कुल 20 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक चिकित्सीय परामर्श एवं दवाइयां प्रदान की गईं, जबकि चिकित्सीय आवश्यकता को देखते हुए एक मरीज को भर्ती कर प्राथमिक उपचार दिया गया। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा प्रदेश मंत्री सूरज प्रहरी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुंदर बोहरा सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित अमोड़ी तथा आसपास के दूर-दराज के ग्रामीण शामिल रहे।

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