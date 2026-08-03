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Champawat News: डांडा ककनई में मोबाइल नेटवर्क नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत के डांडा ककनई में मोबाइल नेटवर्क की कमी से काम-काज बाधित हो रहा है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और प्रशासनिक कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। बूथ संख्या 44 और 45 में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए टीम गई थी, लेकिन नेटवर्क न होने से ऑनलाइन कार्य नहीं हो सका।

Champawat News: डांडा ककनई में मोबाइल नेटवर्क नहीं

Champawat News: चम्पावत। डांडा ककनई में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से काम-काज प्रभावित हो रहा है। जिस कारण ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहे हैं। डांडा ककनई इंटर कालेज में अध्धयन कर रहे छात्र छात्राओं की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है। एसआईआर के सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉ. सुशोभित सिंह एवं एई आरओ मनोज तिवारी ने बताया कि बूथ संख्या 44 एवं 45 ‌में मतदाता सूची पुनरीक्षण करने जनसुनवाई हेतु वह अपनी पूरी टीम के साथ डांडा ककनई गये‌ थे। बूथ में कोई भी नेटवर्क सुचारू नहीं होने से आनलाइन काम नहीं हो सका।

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