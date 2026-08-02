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Champawat News: डांडा ककनई क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क न होने से आ रही दिक्कतें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: सतीश, चम्पावत। डांडा ककनई में मोबाइल नेटवर्क के सुचारू न होने से सरकारी काम प्रभावित हो रहा है। छात्रों की पढ़ाई और मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य ठप हो गया है। तल्ला पाल विलौन संघर्ष समिति ने बेहतर संचार सेवाओं और निजी मोबाइल टावर की मांग की है।

Champawat News: डांडा ककनई क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क न होने से आ रही दिक्कतें

Champawat News: सतीश, चम्पावत। जिले के दूरस्थ क्षेत्र डांडा ककनई में मोबाइल नेटवर्क सुचारू नहीं होने से सरकारी काम-काज प्रभावित हो रहा है। जिस कारण ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहे हैं।

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छात्रों की पढ़ाई में दिक्कतें

डांडा ककनई इंटर कालेज में अध्धयन कर रहे छात्र छात्राओं की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है। एसआईआर के सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉ. सुशोभित सिंह एवं एईआरओ मनोज तिवारी ने बताया कि बूथ संख्या 44 एवं 45 ‌में मतदाता सूची पुनरीक्षण करने जनसुनवाई हेतु वह अपनी पूरी टीम के साथ डांडा ककनहीं गये‌ थे।

नेटवर्क की समस्या

बूथ में कोई भी नेटवर्क सुचारू नहीं होने से आनलाइन काम नहीं हो सका। सैकड़ों मतदाताओं को बिना काम किए वापस घर लौटना पड़ा। तल्ला पाल विलौन संघर्ष समिति के संयोजक पंडित शंकर जोशी ने बताया कि तल्ला पाल विलौन क्षेत्र के तलियाबांज, नौलापानी, धूरा, सेतीचौड, बयाला, मथियाबांज पाटली, बुढम, बकौरिया, सुकनी, डांडा, ककनई, बुंगा दुर्गापीपल बेतलाड में मोबाइल नेटवर्क की हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं। जबकि‌ चौड़ाकोट, मथियाबांज, बुढम, ककनई में भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल टावर हैं जो कि शोपीस बने हुए हैं।

संचार सेवाएं दुरुस्त करने की मांग

क्षेत्र में बेहतर संचार सुविधाएं उपलब्ध न होने से पांच हजार से अधिक की आबादी को भारी परेशानी उठानी पड़ रही हैं। तल्ला पाल विलौन संघर्ष समिति ने शीघ्र संचार सेवा दुरस्त करने एवं डांडा में निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाने की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

डांडा ककनई में मोबाइल नेटवर्क की समस्या क्या है?
डांडा ककनई में मोबाइल नेटवर्क सुचारू नहीं होने से सरकारी काम-काज प्रभावित हो रहा है और छात्रों की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं।
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