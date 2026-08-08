Champawat News: नशा मुक्त होगा सातूं-आठूं मेला
Champawat News: जिंडी गांव में सातूं-आठूं मेले के आयोजन को नशा मुक्त बनाने के लिए बैठक हुई। यह बैठक मां गौरा देवी मंदिर परिसर में हुई, जिसमें आयोजकों ने जल्द ही डीएम और विभागीय अधिकारियों से मुलाकात करने का निर्णय लिया। बैठक में कई स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। गुमदेश क्षेत्र के जिंडी गांव में सातूं-आठूं मेले को लेकर बैठक हुई। मां गौरा देवी मंदिर परिसर में शुक्र चंद की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोजन को नशा मुक्त बनाने को लेकर चर्चा हुई। जल्द ही एक शिष्टमंडल डीएम और विभागीय अधिकारियों से मुलाकात करेगा। बैठक में शंकर चंद, देवी चंद, मोहन चंद, प्रधान गुमान राम, पुष्कर चंद, प्रेम चंद, धरम चंद, मदन कलौनी, लक्ष्मण चंद, हरक चंद, हयात चंद, तिलोक चंद, रामी चंद, कमल चंद, गुमान चंद आदि मौजूद रहे।
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