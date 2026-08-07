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Champawat News: पालिकाध्यक्ष ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत में पालिकाध्यक्ष प्रेमा पांडेय ने नगर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निपालिकाध्यक्ष ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया पालिकाध्यक्ष

Champawat News: पालिकाध्यक्ष ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया

Champawat News: योगेश, चम्पावत। पालिकाध्यक्ष प्रेमा पांडेय ने नगर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मल्ली मादली और तल्ली मादली वार्ड में विभिन्न निर्माण कार्यो का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को समय से सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। पालिकाध्यक्ष निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने को कहा। कहा कि नगर के विकास से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरे होना आवश्यक है। निरीक्षण में अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी, अवर अभियंता आशीष धीमान मौजूद रहे। ---

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