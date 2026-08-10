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Champawat News: स्वतंत्रता दिवस पर निकलेगी प्रभात फेरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: लोहाघाट। स्वतंत्रता दिवस पर लोहाघाट में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। सोमवार को पालिकाध्यक्ष स्वतंत्रता दिवस पर निकलेगी प्रभात फेरी स्वतंत्रता दिवस पर निक

Champawat News: स्वतंत्रता दिवस पर निकलेगी प्रभात फेरी

Champawat News: लोहाघाट। स्वतंत्रता दिवस पर लोहाघाट में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। सोमवार को पालिकाध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार विमर्श किया गया। एसडीएम नीतू डांगर ने बताया कि सुबह साढ़े बजे से प्रभात फेरी कालू सिंह चौराहा, स्टेट बैंक, शीतला माता मंदिर, पीजी कॉलेज रोड, राय चक्की, मीना बाजार, एसडीएम कोर्ट चौराहा,हथरंगिया, खड़ी बाजार, गांधी चौक, स्टेशन बाजार तक निकलेगी। प्रभात फेरी के समय वाहनों का संचालन बंद रहेगा। बैठक में ईओ सौरभ नेगी, दर्जा धारी सुभाष बगौली, निर्मल माहरा, दिनेश सुतेड़ी, आशीष राय, प्रशांत वर्मा, डॉ. बंशीधर जोशी, हेम उप्रेती रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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