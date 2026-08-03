Champawat News: महिलाओं ने हल्द्वानी जाकर जूट बैग बनाने की बारीकियां सीखीं
Champawat News: लोहाघाट। विकास खंड बराकोट में नाबार्ड की ओर से एमईडीपी के तहत एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें विकास खंड के विभिन्न समूहों की 30 मह
Champawat News: जगदीश, लोहाघाट। नाबार्ड ने एमईडीपी योजना के तहत एक दिनी भ्रमण कार्यक्रम चलाया। इस दौरान विभिन्न समूहों की 30 महिलाओं ने जूट बैग यूनिट हल्द्वानी का भ्रमण किया। ब्लॉक मिशन मेनेजर दीपा राय ने बताया कि बाराकोट में 15 दिवसीय जूट बैग प्रशिक्षण चल रहा है। जिसमें एनआरएलएम के तहत विभिन्न समूह की 30 महिलाएं जूट बैग बनाने का प्रशिक्षण ले रहीं हैं। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं को जू बैग यूनिट हल्द्वानी का भ्रमण कराया गया। इस दौरान महिलाओं को जूट बैग बनाने के बारे में बताया। यहां आरएफसी चन्द्रशेखर भट्ट, समन्वयक हर्ष, बीएमएम मुसीर अहमद आदि शामिल रहे।
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