Champawat News: नगर के लोगों ने मास्टर प्लान के विरोध में ज्ञापन दिया
Champawat News: लोहाघाट में स्थानीय लोगों ने मास्टर प्लान 2041 के विरोध में ज्ञापन देकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस योजना की सही जानकारी नहीं दी, जिससे जनता में असमंजस और आक्रोश है। लोग सभी तथ्यों को सार्वजनिक करने और जनता की राय के बिना आगे की कार्रवाई को रोकने की मांग कर रहे हैं।
Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। नगर में प्रस्तावित प्राधिकरण मास्टर प्लान 2041 के विरोध में स्थानीय लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान लोगों ने नगर पालिका में मुख्य नगर और ग्राम नियोजक विभाग देहरादून को ज्ञापन भेजकर आपत्ति दर्ज की। लोगों ने कहा कि प्रशासन ने मास्टर प्लान की पूरी और स्पष्ट जानकारी आम जनता को नहीं दी गई है। जिससे नगर एवं कॉलोनीवासियों में असमंजस और आक्रोश का माहौल है। उपस्थित लोगों ने मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग देहरादून को ज्ञापन प्रेषित किया। कहा कि मास्टर प्लान से संबंधित सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए तथा आम जनता की राय लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि जब तक लोगों की शंकाओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक प्रस्तावित प्राधिकरण का विरोध जारी रहेगा।इस दौरान विमलेश थापा, मनोज राय, प्रदीप राय, सैम बिष्ट और सूरज थापा सहित अन्य स्थानीय नागरिक मौजूद।
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