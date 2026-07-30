Champawat News: सेलागाड-कोटकेंद्री संपर्क मार्ग के लिए 40.53 लाख की स्वीकृति
Champawat News: चम्पावत के अंतर्गत सेलागाड से कोटकेंद्री तक संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए ₹40.53 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस मार्ग के बनने से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं तक पहुंचना आसान होगा।
Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। जनपद के अंतर्गत सेलागाड से कोटकेंद्री तक संपर्क मार्ग का निर्माण किए जाने को लेकर₹40.53 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस सम्पर्क मार्ग के बन जाने से क्षेत्रवासियों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं तक ग्रामीणों की पहुंच और अधिक सुलभ होगी। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं समय से पूर्ण कर धरातल पर शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए। ---
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