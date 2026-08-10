Champawat News: स्वतंत्रता दिवस पर नौ बजे होगा झंडारोहण
Champawat News: - तैयारी बैठक में डीएम ने दिए निर्देशस्वतंत्रता दिवस पर नौ बजे होगा झंडारोहणस्वतंत्रता दिवस पर नौ बजे होगा झंडारोहणस्वतंत्रता दिवस पर नौ बजे होगा झंडा
Champawat News: योगेश, चम्पावत। स्वतंत्रता दिवस पर सुबह नौ बजे सभी सरकारी, गैर सरकार कार्यालयों और स्कूलों में ध्वजारोहण होगा। जबकि कलक्ट्रेट में साढ़े बजे झंडा फहराया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर कलक्ट्रेट में बैठक हुई। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि इस दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण होगा। सभी सरकारी भवनों में 14 व 15 अगस्त की शाम को लो-वोल्टेज एलईडी लाइटों से प्रकाशमान किया जाएगा।
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