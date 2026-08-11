Champawat News: स्वतंत्रता दिवस पर नौ बजे होगा झंडारोहण
Champawat News: चम्पावत में स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण होगा। कलक्ट्रेट में सुबह 9:30 बजे झंडा फहराया जाएगा। डीएम ने बताया कि सभी सरकारी भवनों को रोशनी की जाएगी और स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही, प्रमुख चौराहों पर देशभक्ति गीतों का प्रसारण होगा।
Champawat News: चम्पावत, संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस पर सुबह नौ बजे सभी सरकारी, गैर सरकार कार्यालयों और स्कूलों में ध्वजारोहण होगा। जबकि कलक्ट्रेट में साढ़े बजे झंडा फहराया जाएगा। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि सभी सरकारी भवनों में 14 व 15 अगस्त की शाम को लो-वोल्टेज एलईडी लाइटों से प्रकाशमान किया जाएगा। पूरे जिले में स्वच्छता अभियान चलेगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के प्रमुख चौराहों पर देशभक्ति गीतों का प्रसारण होगा। क्रॉस कंट्री रेस होगी। स्कूलों में तमाम प्रतियोगिताएं होंगी।
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