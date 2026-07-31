Champawat News: रूईयां रुद्र महादेव मंदिर में भागवत पुराण कथा शुरू
Champawat News: चम्पावत जिले रूईयां स्थित श्री रुद्र महादेव मंदिर में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का महिलाओं की कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। मंदिर के पुजारी मो
Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। जिले रूईयां स्थित श्री रुद्र महादेव मंदिर में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का महिलाओं की कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। मंदिर के पुजारी मोहन जोशी, प्रकाश जोशी, नारायण जोशी, राजेंद्र जोशी के नेतृत्व में मुख्य यजमान जगत महर, पीतांबर भट्ट, हरीश भट्ट, कमल सिंह महर, खुशाल सिंह पुजारी के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। सात दिनों तक चलने वाले आयोजन में कथा व्यास गिरीशानंद शास्त्री की ओर से पुराण कथा का वाचन किया जाएगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान कमल मेहरा, बीडीसी सदस्य दीपा जोशी, आयोजन समिति अध्यक्ष इंदुवर जोशी, प्रीतम महर, शिशुपाल रावत, पूरन सिंह, दिनेश जोशी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।