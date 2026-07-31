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Champawat News: रूईयां रुद्र महादेव मंदिर में भागवत पुराण कथा शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत जिले रूईयां स्थित श्री रुद्र महादेव मंदिर में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का महिलाओं की कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। मंदिर के पुजारी मो

Champawat News: रूईयां रुद्र महादेव मंदिर में भागवत पुराण कथा शुरू

Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। जिले रूईयां स्थित श्री रुद्र महादेव मंदिर में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का महिलाओं की कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। मंदिर के पुजारी मोहन जोशी, प्रकाश जोशी, नारायण जोशी, राजेंद्र जोशी के नेतृत्व में मुख्य यजमान जगत महर, पीतांबर भट्ट, हरीश भट्ट, कमल सिंह महर, खुशाल सिंह पुजारी के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। सात दिनों तक चलने वाले आयोजन में कथा व्यास गिरीशानंद शास्त्री की ओर से पुराण कथा का वाचन किया जाएगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान कमल मेहरा, बीडीसी सदस्य दीपा जोशी, आयोजन समिति अध्यक्ष इंदुवर जोशी, प्रीतम महर, शिशुपाल रावत, पूरन सिंह, दिनेश जोशी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

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