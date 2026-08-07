Champawat News: एसआईआर की सुनवाई की
Champawat News: चम्पावत जिले के ढकना बूथ में एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियों की सुनवाई हो रही है। एईआरओ तहसीलदार बृजमोहन आर्या ने अभिलेखों के रख-रखाव और सुनवाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने समय पर प्रकरण के निस्तारण के निर्देश दिए और नामों के मैपिंग में विसंगतियों को दूर करने की जानकारी दी।
Champawat News: योगेश, चम्पावत। जिले में एसआईआर के तहत सुनवाई की जा रही है। चम्पावत के ढकना बूथ में प्राप्त दावे और आपत्तियों की सुनवाई के साथ अभिलेख सत्यापन कार्य किया गया। एईआरओ तहसीलदार बृजमोहन आर्या ने बूथ का निरीक्षण कर प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की प्रगति, अभिलेखों के रख-रखाव तथा सुनवाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रकरण का समय से निस्तारण के निर्देश दिए। बताया कि मैप नहीं हो सके नाम और विसंगित को दूर किया जा रहा है।
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