Champawat News: मैरोली और बड़पास में होगा सड़क का सुधारीकरण
Champawat News: चम्पावत में ग्राम पंचायत मैरोली और बड़पास में इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। इसके लिए 3.89 करोड़ की लागत में से 1.87 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है। डीएम ने गुणवत्ता और मानकों के प्रति सख्त रुख अपनाया है।
Champawat News: चम्पावत। जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत मैरोली एवं ग्राम पंचायत बड़पास में आंतरिक मार्गों के इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा नव-निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। जिसके लिए 3.89 करोड़ की लागत के सापेक्ष प्रथम किस्त के तौर पर 1.87 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। डीएम मनीष कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की मुख्यधारा को पहुँचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था और विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत मैरोली एवं बड़पास में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य बिना किसी विलंब के शुरू किया जाए।
चेतावनी दी है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और मानकों से किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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