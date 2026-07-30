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Champawat News: मैरोली और बड़पास में होगा सड़क का सुधारीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: उत्तराखंड के चम्पावत जनपद की ग्राम पंचायत मैरोली और बड़पास में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए जाने के नव-निर्माण की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी। इसके लिए 3.89 करोड़ रुपये की लागत में से 1.87 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है। डीएम ने कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

Champawat News: मैरोली और बड़पास में होगा सड़क का सुधारीकरण

Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत मैरोली एवं ग्राम पंचायत बड़पास में आंतरिक मार्गों के इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा नव-निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। जिसके लिए 3.89 करोड़ की लागत के सापेक्ष प्रथम किस्त के तौर पर 1.87 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। डीएम मनीष कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की मुख्यधारा को पहुँचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था और विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत मैरोली एवं बड़पास में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य बिना किसी विलंब के शुरू किया जाए।

चेतावनी दी है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और मानकों से किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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