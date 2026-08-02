Champawat News: सीमांत कारी मोटर मार्ग का सुधारीकरण होगा
Champawat News: चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में चम्पावत-तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधार एवं डामरीकरण के लिए सरकार ने ₹2.64 करोड़ की स्वीकृति दी है। इससे ग्रामीणों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को भी लाभ होगा। कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा।
Champawat News: चम्पावत। विधानसभा क्षेत्र में चम्पावत-तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य को शासन से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शासन की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार दो किलोमीटर लंबाई वाले इस सड़क कार्य के लिए ₹2.64 करोड़की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक धनराशि भी अवमुक्त की गई है। इस सड़क के सुधारीकरण एवं डामरीकरण से क्षेत्र के ग्रामीणों को वर्षभर सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी।
डीएम मनीष कुमार ने कहा कि चम्पावत-तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण की स्वीकृति से क्षेत्रवासियों को बेहतर एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप किया जाए। साथ ही सभी आवश्यक स्वीकृतियां, वन भूमि संबंधी औपचारिकताएं तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं पूर्ण करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।
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