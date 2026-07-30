Champawat News: बाराकोट में स्वास्थ्य सेवा सप्ताह का समापन
Champawat News: लोहाघाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट में स्वास्थ्य सेवा सप्ताह के तहत विशेष चिकित्सक शिविर का समापन हुआ। 130 मरीजों ने निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कीं, जिसमें जांच, उपचार और दवाएं शामिल थीं। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी, मधुमेह और गर्भवती महिलाओं की जांच की। स्थानीय लोगों ने ऐसे शिविरों की नियमितता की अपील की है।
Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। स्वास्थ्य सेवा सप्ताह के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट में आयोजित विशेष चिकित्सक शिविर का समापन हो गया। शिविर में क्षेत्र के 130 मरीजों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कीं। इस दौरान मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श, उपचार और दवाएं उपलब्ध कराई गईं। शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रक्त जांच, टीबी स्क्रीनिंग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच भी की। इसके अतिरिक्त ओरल, सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान और रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया।
स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाने की मांग की। शिविर में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अतुल, डॉ. कैलाश चंद्र, डॉ. रेखा, फार्मासिस्ट मनोज वर्मा, नर्सिंग ऑफिसर ललिता नगरकोटी, लैब टेक्नीशियन अनिता, बीपीएम संजय बोहरा, बीएलए जोगेंद्र सिंह थापा, दीपक जोशी, नवीन जोशी, सूरज सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद।
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