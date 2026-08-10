Champawat News: टनकपुर और बनबसा शहरों में जल भराव से दिक्कत
Champawat News: - बारिश में दोनों शहरों के कई हिस्सों में होता है जल भरावटनकपुर और बनबसा शहरों में जल भराव से दिक्कतटनकपुर और बनबसा शहरों में जल भराव से दिक्कतटनकपुर
Champawat News: चम्पावत। टनकपुर और बनबसा शहरा में जल भराव होता है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन ने जल भराव से निपटने के लिए निकायों को नाली साफ रखने के निर्देश दिए हैं। जिले के टनकपुर और बनबसा शहर के कई हिस्सों में जल भराव होता है। यहां के लोगों को मामली बरसात में पानी भरने की समस्या से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टनकपुर शहर के बस स्टेशन मार्ग, रोडवेज प्रबंधक आवास, पीलीभीत चुंगी, अंबेडकर नगर, वर्मा लाइन और लोनिवि कार्यालय के पीछे जल भराव की स्थिति होती है।
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