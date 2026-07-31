Champawat News: चम्पावत जिले में पहली बार हुई महिला फिजिशियन की तैनाती
Champawat News: चम्पावत में पहली बार महिला फिजिशियन डॉ. रेशमा यादव की उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में तैनाती की गई है। यह तैनाती स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। डॉक्टर यादव के आने से गंभीर बीमारियों का उपचार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
Champawat News: चम्पावत। शासन की ओर से जनपद पहली बार महिला फिजिशियन की तैनाती की गई है। जनपद के उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में फिजिशियन डॉ. रेशमा यादव की तैनाती का आदेश जारी किया गया है। शासन के उप सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूर्व में उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार जनपद पौड़ी में तैनात डॉ. रेशमा यादव की तैनाती आदेश में संशोधन करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में नियुक्त किया गया है।डीएम मनीष कुमार ने कहा कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों का यह सकारात्मक परिणाम है।
उन्होंने कहा कि फिजिशियन के रूप में डॉ. रेशमा यादव की तैनाती से गंभीर एवं जटिल बीमारियों के उपचार की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने के साथ-साथ अन्य जनपदों के लिए अनावश्यक रेफर होने की स्थिति में भी कमी आएगी। डॉ. देवेश चौहान ने कहा कि डॉ. रेशमा यादव के कार्यभार ग्रहण करने से उप जिला चिकित्सालय टनकपुर की चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता एवं क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तैनाती से क्षेत्रवासियों को विशेषज्ञ एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।
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