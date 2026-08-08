Champawat News: होटलों में अग्नि सुरक्षा का जायजा लिया
Champawat News: जगदीश, लोहाघाट में अग्नि सुरक्षा को लेकर फायर स्टेशन ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रभारी हंसदास के नेतृत्व में टीम ने होटल संचालकों को सुरक्षा मानकों की कमी दूर करने के लिए निर्देश दिए हैं और आपात स्थिति में सावधनी बरतने की जानकारी दी है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Champawat News: जगदीश, लोहाघाट। अग्नि सुरक्षा को लेकर फायर स्टेशन ने सख्ती शुरू कर दी है। प्रभारी फायर स्टेशन हंसदास के नेतृत्व में टीम ने होटलों में अग्नि सुरक्षा का जायजा लिया। टीम ने होटल संचालकों को अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियों को निर्धारित समय में दूर करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अग्नि सुरक्षा मानकों के प्रति जागरुक करते हुए आपात स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। कहा कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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