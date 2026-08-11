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Champawat News: रसोई गैस सिलेंडर में आग लगी, हादसा टला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत के फुंगर गांव के एक रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे किचन का सामान जल गया। परिवार ने फायर यूनिट को सूचित किया, जिन्होंने आग बुझा दी। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।

Champawat News: रसोई गैस सिलेंडर में आग लगी, हादसा टला

Champawat News: चम्पावत। चम्पावत के फुंगर गांव में एक रसोई गैस सिलेंडर में आग गई। आग लगने से किचन में रखा सामान जल गया। फायर यूनिट से सिलेंडर में लगी आग बुझाई। मिली जानकारी के अनुसार फुंगर में पूरन सिंह के रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। परिवार के लोगों ने घटना की जानकारी फायर यूनिट को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने जलते हुए सिलेंडर की आग बुझाई। पीड़ित ने प्रशासन से आग से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है।

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