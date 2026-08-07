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Champawat News: महिलाओं को बिनाई का प्रशिक्षण दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: नई किरण सोसाइटी ने 21 दिन की क्रोशिया बिनाई प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें 40 महिलाओं ने हस्तनिर्मित उत्पाद बनाना सीखा। सोसाइटी का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है और तैयार किए गए उत्पादों को बाजार दिलाने में मदद करना है।

Champawat News: महिलाओं को बिनाई का प्रशिक्षण दिया

Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। नई किरण सोसाइटी ने 21 दिनी क्रोशिया बिनाई प्रशिक्षण का आयोजन किया। जिसमें क्षेत्र की 40 महिलाओं ने हस्तनिर्मित उत्पाद तैयार करना सीखा। सोसाइटी अध्यक्ष तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त सीमा देवी ने बताया कि समिति तैयार किए उत्पादों को बाजार दिलाने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि संस्था का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। यहां आरती रावत, हेमा देवी, हेमा पालीवाल, कुसुम देवी, किरन पालीवाल, कमल सामंत, पूजा पाटनी, पूजा आर्या, मंजू देवी, रोशनी बोहरा, यशोदा, कमला अधिकारी मौजूद रहे।

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