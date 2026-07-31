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Champawat News: लोहाघाट में 42 लोगों ने सीएम राहत चैक वितरित किए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 42 लोगों को लोहाघाट में आर्थिक सहायता के चैक वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन तहसील परिसर में एसडीएम नीतू डांगर के निर्देशन में हुआ। इस अवसर पर लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा का आभार व्यक्त किया।

Champawat News: लोहाघाट में 42 लोगों ने सीएम राहत चैक वितरित किए

Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। नगर लोहाघाट में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 42 लोगों को आर्थिक सहायता के चैक वितरित किए। इस दौरान लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं के बारे जानकारी दी। शुक्रवार को तहसील परिसर एसडीएम नीतू डांगर के दिशा निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष अध्यक्ष गोविंद वर्मा के साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र के 42 लोगों को आर्थिक सहायता के चैक दिए। इस दौरान लोगों ने चैक मिलने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और पालिका अध्यक्ष वर्मा का आभार जताया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश मंत्री निर्मल माहरा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडेय, राजस्व उपनिरीक्षक ऋषभ कुमार आदि मौजूद रहे।

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