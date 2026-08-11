Champawat News: ईई व अन्य अभियंताओं का वेतन रोकने के निर्देश
Champawat News: चम्पावत में जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही के लिए डीएम मनीष कुमार ने एमआई विभाग के अभियंताओं का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई शिकायतों के समय पर निस्तारण न करने और आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के आंकलन में देरी के कारण की गई है।
Champawat News: चम्पावत। जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही ईई और अभियंताओं पर भारी पड़ गई। डीएम ने एमआई के ईई, सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि जन-जन की सरकार, जन समर्पण पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण न करने और आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के आंकलन आंकड़े प्रस्तुत न करने पर लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विमल कुमार सूंठा समेत संबंधित सहायक अभियंताओं और जूनियर इंजीनियर का एक दिन का वेतन रोका गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।