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Champawat News: ईई व अन्य अभियंताओं का वेतन रोकने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत में जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही के लिए डीएम मनीष कुमार ने एमआई विभाग के अभियंताओं का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई शिकायतों के समय पर निस्तारण न करने और आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के आंकलन में देरी के कारण की गई है।

Champawat News: ईई व अन्य अभियंताओं का वेतन रोकने के निर्देश

Champawat News: चम्पावत। जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही ईई और अभियंताओं पर भारी पड़ गई। डीएम ने एमआई के ईई, सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि जन-जन की सरकार, जन समर्पण पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण न करने और आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के आंकलन आंकड़े प्रस्तुत न करने पर लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विमल कुमार सूंठा समेत संबंधित सहायक अभियंताओं और जूनियर इंजीनियर का एक दिन का वेतन रोका गया है।

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