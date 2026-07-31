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Champawat News: विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत में डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं, पीएम पोषण योजना, पेयजल और शौचालय की स्थिति की जाँच की गई। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं।

Champawat News: विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग के समग्र कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, पीएम पोषण योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पेयजल, बाउंड्री वॉल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, मिड-डे मील तथा आपदा से प्रभावित विद्यालयों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि प्रत्येक छात्र-छात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ एवं बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि विद्यालयों में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा की कमी नहीं रहनी चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल संस्थान एवं जल निगम के साथ समन्वय स्थापित कर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने तथा स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। मुख्य शिक्षाधिकारी मान सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 764 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 644 शासकीय, 109 निजी तथा 11 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में चार केंद्रीय विद्यालय, एक जवाहर नवोदय विद्यालय एवं एक राजीव नवोदय विद्यालय संचालित हैं। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी भरत जोशी, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट, खंड शिक्षा अधिकारी पाटी संजय भट्ट, बाराकोट कमल भट्ट, अधिशासी अभियंता आरडब्ल्यूडी सुनील दत्ताल, अधिशासी अभियंता जल संस्थान आरपी. डोभाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

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