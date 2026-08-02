Champawat News: डीएम मनीष कुमार ने दूरस्थ सील बरूडी गांव में लगाई रात्रि चौपाल

Champawat News: सतीश, चम्पावत। डीएम मनीष कुमार ने विकासखंड बाराकोट के नेपाल सीमा से सटे दूरस्थ ग्राम सील-बरुड़ी का स्थलीय निरीक्षण किया। कठिन पहाड़ी मार्गों से लगभग 15 से 16 किलोमीटर पैदल यात्रा कर गांव पहुंचे ने जन चौपाल एवं रात्रि चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने कहा कि दुर्गम एवं सीमांत क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन चौपाल के दौरान डीएम ने ग्रामीणों से पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी ली।

ग्रामीणों ने गांव तक सड़क निर्माण की मांग प्रमुखता से रखी। इस पर डीएम ने मौके से ही मुख्य अभियंता यूआरआरडीए एसके पाठक से दूरभाष पर वार्ता कराई। उन्होंने बताया कि लगभग 22.4 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए करीब 23 करोड़ रुपये की डीपीआर भारत सरकार को भेजी जा चुकी है तथा स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। डीएम के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग की ओर से खीम सिंह, रतन सिंह, महासिंह एवं उमेश सिंह को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए गए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से 55 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं। डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सील-बरुड़ी का निरीक्षण कर शैक्षणिक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।रात्रि चौपाल में जोगा सिंह ने किसान सम्मान निधि की धनराशि प्राप्त न होने, भवान सिंह ने विद्युत पोल लगाने, धनी देवी ने राशन कार्ड संबंधी समस्या तथा प्रेम सिंह ने विद्युत पोल को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की मांग रखी। इस अवसर पर ग्राम प्रधान खड़क सिंह, भाजपा बाराकोट मंडल उपाध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट, सुरेंद्र सिंह सामंत, ईई पीएमजीएसवाई बीसी नैनवाल, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट से डॉ. मंजीत, जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामंत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।