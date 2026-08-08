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Champawat News: दियूरी-चल्थी सड़क निर्माण की कवायद तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: डीएम मनीष कुमार ने दियूरी-चल्थी मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। सड़क की भौगोलिक और तकनीकी स्थिति का जायजा लेते हुए उन्होंने गुणवत्ता के साथ निर्माण करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि सड़क बनने से 12 तोक में रहने वालों को 30 किमी की अतिरिक्त दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी।

Champawat News: दियूरी-चल्थी सड़क निर्माण की कवायद तेज

Champawat News: योगेश, चम्पावत। डीएम मनीष कुमार ने प्रस्तावित दियूरी-चल्थी मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क की भौगोलिक और तकनीकी स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने सड़क को गुणवत्ता के साथ बनाने के निर्देश दिए। डीएम मनीष कुमार ने शनिवार को दियूरी-चल्थी सड़क का निरीक्षण किया। डीएम ने पूर्व में वन विभाग, लोनिवि और भू-वैज्ञानिक की सर्वे रिपोर्ट की जानकारी ली। उन्होंने सर्वे में आए बिंदुओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक तकनीकी और विभागीय कार्यवाही को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। डीएम ने क्षेत्र की मृदा का आवश्यक परीक्षण कराने और भू-वैज्ञानिक की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर ही निर्माण कार्य करने की नसीहत दी।

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दियूरी क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बनने से क्षेत्र के 12 तोक को करीब 30 किमी की अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। निरीक्षण में लोनिवि के ईई मोहन पड़लिया, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुंदर सिंह बोहरा, पूर्व प्रधान बालम सिंह बोहरा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेश जोशी, महेंद्र सिंह नेगी, सूरज सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।

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