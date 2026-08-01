Champawat News: डीएम ने जिला अस्पताल से रोडवेज तक किया स्थलीय निरीक्षण
Champawat News: चम्पावत में डीएम मनीष कुमार ने शनिवार को जिला अस्पताल से रोडवेज स्टेशन तक कई बुनियादी संरचना की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क गड्ढों को भरने, पानी की पाइपलाइन की मरम्मत और निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी गई।
Champawat News: सतीश जोशी,चम्पावत। डीएम मनीष कुमार ने शनिवार को जिला अस्पताल से रोडवेज स्टेशन तक राष्ट्रीय राजमार्ग, निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों, पेयजल पाइपलाइन, नालियों, सिटी सेंटर तथा सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह बने गड्ढों को तत्काल भरने, ब्लैकटॉप कराने तथा सड़क किनारे जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान सड़क पर लगातार बह रहे पानी से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं।
उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश देते हुए कहा कि रिसाव के कारण पेयजल की बर्बादी के साथ-साथ सड़कें भी प्रभावित हो रही हैं। सीएनडीएस को निर्माणाधीन पार्किंग कार्यों में तेजी लाने तथा ग्रामीण निर्माण विभाग को जिला अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन पार्किंग का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। रोडवेज स्टेशन में प्रस्तावित सिटी सेंटर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीडीएमओ देवेंद्र पटवाल, ईई सीएनडीएस गिरीश पंत, ईई राष्ट्रीय राजमार्ग विभोर गुप्ता, ईई ग्रामीण निर्माण विभाग सुनील दत्ताल, जल संस्थान के अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भरत त्रिपाठी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।