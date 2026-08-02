Champawat News: दिव्यांग आश्रित को मिला केंद्रीय सैनिक बोर्ड से वार्षिक अनुदान
Champawat News: चम्पावत। जिले के विकासखंड बाराकोट के ग्राम चौमेल निवासी पूर्व सैनिक सूबेदार मान सिंह
Champawat News: चम्पावत। जिले के विकासखंड बाराकोट के ग्राम चौमेल निवासी पूर्व सैनिक सूबेदार मान सिंह के 40 वर्षीय 100 प्रतिशत दिव्यांग पुत्र महेश सिंह को केंद्रीय सैनिक बोर्डसे वार्षिक आर्थिक अनुदान मिलना प्रारंभ हो गया है। महेश सिंह के व्यक्तिगत अभिलेखों एवं सेना के सेवा अभिलेखों में जन्मतिथि की विसंगति के कारण उनका प्रकरण वर्षों से लंबित था। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा लगभग एक वर्ष तक लगातार किए गए प्रयासों तथा डीएम के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से सेना के अभिलेखों में आवश्यक संशोधन कराया गया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अब नियमित रूप से वार्षिक आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी है। साथ ही, भविष्य में उन्हें आजीवन आश्रित पारिवारिक पेंशन का लाभ भी प्राप्त होगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।