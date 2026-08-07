Champawat News: खतरा बने ततैया के छत्ते का निस्तारण किया
Champawat News: लोहाघाट वन विभाग ने बजरंगबली वार्ड स्थित डिग्री कालेज रोड पर एक भवन पर खतरा बने ततैया के छत्ते का निस्तारण कियाखतरा बने ततैया के छत्ते का निस्तारण किय
Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। वन विभाग ने बजरंगबली वार्ड स्थित डिग्री कालेज रोड पर एक भवन पर बने ततैया के बड़े छत्ते का का निस्तारण किया। डिग्री कॉलेज मार्ग निवासी किरन लाल साह ने वन क्षेत्राधिकारी को इस संबंध में पत्र दिया था। रेंजर रमेश चंद्र जोशी और रोहित मेहता के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने छत्ते को हटाया। खतरा बने छत्ते के हटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। ----
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