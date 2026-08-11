Champawat News: लधौनधुरा मंदिर में जलाभिषेक किया
Champawat News: चम्पावत में पवित्र सावन मास के दौरान लधौनधुरा मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हुआ। शिव भक्तों और पुजारियों ने हरिद्वार से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं।
Champawat News: चम्पावत। पवित्र सावन मास के दौरान लधौनधुरा मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। कई स्थानों से शिव भक्तों और शिव पुजारियों ने हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिव शक्ति का जलाभिषेक किया। इसके बाद शिव मंदिर लधौनधुरा में भंडारे का आयोजन किया गया। जहां हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं।
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