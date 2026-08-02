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Champawat News: भिंगराड़ा कस्बे में नाला और पैदल मार्ग बनाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत के भिंगराड़ा कस्बे में ग्रामीणों ने नाला और पैदल मार्ग निर्माण की मांग की है। ग्रামवासियों ने डीएम को ज्ञापन भेजा है जिसमें नुकसान का खतरा बताते हुए नाले को पक्का करने और आरसीसी पैदल मार्ग निर्माण की आवश्यकता का उल्लेख किया है।

Champawat News: भिंगराड़ा कस्बे में नाला और पैदल मार्ग बनाने की मांग

Champawat News: सतीश,चम्पावत। जिले के पाटी विकासखंड के भिंगराड़ा कस्बे के अमृतसर मार्केट में नाला और पैदल मार्ग निर्माण की मांग दिनोंदिन जोर पकड़ते जा रही है। इस संबंध में ग्रामीणों की ओर से डीएम को ज्ञापन भेज कर नाला निर्माण और पैदल मार्ग के निर्माण की मांग उठाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पटवारी चौकी के समीप से निकलकर प्राइमरी पाठशाला एवं गांव को जाने वाला नाला भूमि कटाव कर रहा है, जिससे कई मकानों, दुकानों को नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। कहा गया है कि नाले को पक्का बना कर उस पर आरसीसी डाल कर पैदल मार्ग निर्माण होने से लोगों को सुविधा होगी।

ज्ञापन देने वालों में चंद्रशेखर जोशी, दीपक शर्मा सहित तमाम ग्रामीण शामिल हैं।

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