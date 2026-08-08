Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Champawat News: जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
Follow us on Google News
share

Champawat News: चम्पावत में अदालत ने जानलेवा हमले के दोषी अनीराम को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने 12 जुलाई 2023 को शिवराम पर चाकू से हमला किया था। अदालत ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने में चूक करने पर अतिरिक्त छह महीने की सजा होगी।

Champawat News: जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की कैद

Champawat News: योगेश, चम्पावत। अदालत ने जानलेवा हमले के दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने के दोषी को सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 12 जुलाई 2023 को तल्लापाल बिलौना क्षेत्र के काफल डाली बुड़म में शिवराम और अनीराम के बीच गाली गलौज और हाथापाई हो गई। इसी दौरान अनीराम ने शिवराम के पेट पर चाकू घोंप दिया। पीड़ित शिवराम के बेटे सुंदर राम ने आरोपी अनीराम के खिलाफ रीठासाहिब थाने में बीएनएस की धारा 307, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने आरोपी अनी राम को धारा 307 के तहत सात साल सजा सुनाई। अलबत्ता आईपीसी की धारा 323 एवं 504 से दोषमुक्त किया। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।---

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Champawat News Champawat Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।