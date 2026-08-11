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Champawat News: सेलागाड़ से कोटकेंद्री तक बनेगा संपर्क मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत में मां पूर्णागिरि क्षेत्र के सेलागाड़ से कोटकेंद्री तक संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 40.53 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि यह मार्ग क्षेत्र की बड़ी आबादी को सुविधा प्रदान करेगा। कार्यदायी संस्था को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

Champawat News: सेलागाड़ से कोटकेंद्री तक बनेगा संपर्क मार्ग

Champawat News: चम्पावत। मां पूर्णागिरि क्षेत्र के सेलागाड़ से कोटकेंद्री तक संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शासन ने 40.53 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि सेलागाड़ से कोटकेंद्री तक संपर्क मार्ग बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि मार्ग निर्माण होने से क्षेत्र की बड़ी आबादी को सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कार्यदायी संस्था को कार्य को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

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