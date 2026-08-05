Champawat News: पोस्ट ऑफिस में लगाया राखी का स्टॉल
Champawat News: लोहाघाट डाकघर में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राखी स्टॉल लगाया गया है। जहां मांपोस्ट ऑफिस में लगाया राखी का स्टॉलपोस्ट ऑफिस में लगाया राखी का स्टॉ
Champawat News: जगदीश राय, लोहाघाट। लोहाघाट डाकघर में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राखी स्टॉल लगाया गया है। जहां मां वैष्णवी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बनाई रंग बिरंगी राखियां उपलब्ध कराई गई हैं। पोस्ट मास्टर जगदीश पांडेय ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश पर स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश के बाद स्टॉल लगाया गया है। उन्होंने बताया कि डाकघर लोगों तक राखी पहुंचाने का काम कर रहा है। इस काम में समूह की उपाध्यक्ष आशा बोहरा, हीरा अधिकारी, रेखा जोशी, सोमन मेहरा, दिया जोशी, रैना तिवारी, राकेश पंत, दीपक सक्टा, ईश्वरी भट्ट, राकेश बोहरा, केदार बोहरा, विवेक अली, राजेश चौबे, विनय, रोहित सहयोग कर रहे हैं।
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