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Champawat News: मानेश्वर मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत के मानेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन, विधिक सेवा प्राधिकरण और वन अधिकारियों ने कूड़ा निस्तारण किया। डीएम मनीष कुमार ने कहा कि धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाना प्राथमिकता है।

Champawat News: मानेश्वर मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया

Champawat News: चम्पावत। मानेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वन और सारा के अधिकारियों ने कूड़ा निस्तारण किया। डीएम मनीष कुमार ने कहा कि चम्पावत के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर एवं प्लास्टिक मुक्त बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

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