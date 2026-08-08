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Champawat News: फाइनल में पहुंची चांदमारी की टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: लोहाघाट में जय मां झूमाधुरी फुटबाल सीजन छह प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में चांदमारी ने चम्पावत को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। निर्धारित समय में कोई गोल नहीं हुआ। रेफरी अतुल नाथ ने मैच का संचालन किया।

Champawat News: फाइनल में पहुंची चांदमारी की टीम

Champawat News: जगदीश, लोहाघाट। लोहाघाट में जय मां झूमाधुरी फुटबाल सीजन छह प्रतियोगिता जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में चांदमारी ने चम्पावत की टीम को हराया। जीआईसी खेल मैदान में दूस सेमीफाइनल कांटे का रहा। निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। नतीजे के लिए पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया। जिसमें चांदमारी ने चार-तीन से जीत दर्ज की। रेफरी अतुल नाथ और लाइंसमैन नानू करायत व यश करायत रहे। करन सिंह कुंवर, ऋतिक कुंवर, सागर कुंवर, प्रियांशु बिष्ट मौजूद रहे।

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