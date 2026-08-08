Champawat News: फाइनल में पहुंची चांदमारी की टीम
Champawat News: लोहाघाट में जय मां झूमाधुरी फुटबाल सीजन छह प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में चांदमारी ने चम्पावत को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। निर्धारित समय में कोई गोल नहीं हुआ। रेफरी अतुल नाथ ने मैच का संचालन किया।
Champawat News: जगदीश, लोहाघाट। लोहाघाट में जय मां झूमाधुरी फुटबाल सीजन छह प्रतियोगिता जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में चांदमारी ने चम्पावत की टीम को हराया। जीआईसी खेल मैदान में दूस सेमीफाइनल कांटे का रहा। निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। नतीजे के लिए पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया। जिसमें चांदमारी ने चार-तीन से जीत दर्ज की। रेफरी अतुल नाथ और लाइंसमैन नानू करायत व यश करायत रहे। करन सिंह कुंवर, ऋतिक कुंवर, सागर कुंवर, प्रियांशु बिष्ट मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।