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Champawat News: चम्पावत टनकपुर एनएच बदहाल हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत-टनकपुर एनएच की स्थिति बहुत खराब हो गई है। गड्ढों से भरी सड़क के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासी शंकर दत्त जोशी ने बारिश के पानी के नाले के जाम होने के कारण सड़क पर पानी जमा होने का उल्लेख किया और सुरक्षित यात्रा के लिए गड्ढों और नाली की समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की।

Champawat News: चम्पावत टनकपुर एनएच बदहाल हुआ

Champawat News: योगेश जोशी, चम्पावत। चम्पावत-टनकपुर एनएच बदहाल हो गया है। सड़क में जगह-जगह पड़े गड्ढों से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्वाला डेंजर जोन के पास सड़क में बिखरी रोड़ी हादसे का कारण बन रही है। चम्पावत-टनकपुर हाईवे में सफर करना जोखिम भरा है। सूखीढांग में सड़क में गड्ढे पड़ गए हैं। स्थानीय निवासी शंकर दत्त जोशी ने बताया कि बारिश के पानी की निकासी के लिए पहाड़ी की तरफ बनी नाली जाम होने से पानी सड़क में आ रहा है। इससे आवासीय और व्यवसायिक भवनों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बन रहा है। उन्होंने शीघ्र नाली खोलने और गड्ढों का भरान करने की मांग की है।

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इधर स्वाला डेंजर जोन के पास सड़क में रोड़ी बिखरी है। इससे दोपहिया वाहनों के रपटने का खतरा बना हुआ है। एनएच खंड के सहायक अभियंता आनंद लाल ने बताया कि शीघ्र सड़क ठीक की जाएगी।

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