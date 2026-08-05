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Champawat News: बगैर पीयूसी प्रमाण पत्र के नहीं मिलेगा पेट्रोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत में अब पेट्रोल और डीजल के लिए पापुलेशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया गया है।

Champawat News: बगैर पीयूसी प्रमाण पत्र के नहीं मिलेगा पेट्रोल

Champawat News: योगेश जोशी, चम्पावत। चम्पावत में बगैर पापुलेशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाण पत्र के पेट्रोल और डीजल नहीं मिल सकेगा। जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश दिए हैं।

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