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Champawat News: चम्पावत में सिटी सेंटर का निर्माण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: चम्पावत में सिटी सेंटर योजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 62.33 करोड़ रुपये की लागत से यह योजना आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगी। इसमें व्यावसायिक दुकानें, पार्किंग, फूड कोर्ट और सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाएगा।

Champawat News: चम्पावत में सिटी सेंटर का निर्माण शुरू

Champawat News: चम्पावत। चम्पावत में सिटी सेंटर योजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यशहर को आधुनिक स्वरूप देने के लिए 62.33 करोड़ से योजना का निर्माण किया जाना है। सीएनडीएस के ईई गिरीश पंत ने बताया कि इस आधुनिक सिटी सेंटर को आम नागरिकों और पर्यटकों की हर जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। एक ही छत के नीचे व्यावसायिक दुकानें, पार्किंग, आधुनिक फूड कोर्ट और सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कहा कि निर्माण कार्य को समय पर और सर्वोच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीकों व अतिरिक्त कार्यबल का उपयोग किया जा रहा है।

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