Champawat News: खुनाड़ी, बिलौटासौन और डिंगडई में भूकटाव रोकने की बनेगी योजना
Champawat News: धामीसौन नदी के किनारे खुनाड़ी, बिलौटासौन और डिंगडई ग्राम पंचायत में भू-कटाव समस्या का निराकरण किया जाएगा। डीएम मनीष कुमार ने क्षेत्र का निरीक्षण कर किसानों से बात की और आश्वासन दिया कि प्रशासन कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाएगा। तकनीकी परीक्षण कर स्थायी समाधान जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
Champawat News: सतीश, चम्पावत। जनपद के खुनाड़ी, बिलौटासौन और डिंगडई ग्राम पंचायत में धामीसौन नदी से हो रहे भू-कटाव की समस्या का जल्द स्थाई समाधान होगा। समस्या को गंभीरता से लेते हुए डीएम मनीष कुमार ने अधिशासी अभियंता सिंचाई, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने भू-कटाव से प्रभावित कृषि भूमि का अवलोकन किया तथा स्थानीय किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन हरसंभव प्रयास करेगा तथा आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी।
उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि भू-कटाव की रोकथाम के लिए तकनीकी परीक्षण कर प्रभावी एवं स्थायी समाधान के प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं, ताकि प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा कार्य समयबद्ध रूप से कराए जा सकें। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता सिंचाई रघुवर दत्त भट्ट, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, जिला खान अधिकारी राहुल रावत, संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक तथा स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।
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