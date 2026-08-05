Champawat News: मोमबत्ती निर्माण प्रशिक्षण शुरू हुआ
Champawat News: चम्पावत में आरसेटी द्वारा 12 दिनी मोमबत्ती निर्माण प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। निदेशक प्रांशु मैठाणी ने स्वरोजगार के महत्व पर प्रकाश डाला। पहले दिन प्रशिक्षकों ने मोटिवेशनल वीडियो क्लिप्स के जरिए आत्मनिर्भर बनने के बारे में जानकारी दी।
Champawat News: चम्पावत। आरसेटी की ओर से 12 दिनी मोमबत्ती निर्माण प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ हुआ। आरसेटी निदेशक प्रांशु मैठाणी ने प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार के महत्व की जानकारी दी। प्रशिक्षण के पहले दिन फैकल्टी विजय लडवाल, प्रकाश जोशी, राजेश पंत एवं ललित पटवा ने प्रशिक्षणार्थियों को मोटिवेशनल वीडियो क्लिपिंग्स के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के बारे में बताया।
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