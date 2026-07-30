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Champawat News: भारत विकास परिषद ने लगाया रक्तदान एवं एनीमिया मेडिकल कैंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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Champawat News: भारत विकास परिषद के तत्वावधान में टनकपुर में रक्तदान एवं एनीमिया स्वास्थ्य सेवा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. नीलम ज्याला और डॉ. सुभाष यादव रहे। 30 यूनिट रक्त एकत्र किया गया और स्कूल की छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम में अनेक प्रमुख व्यक्ति मौजूद थे।

Champawat News: भारत विकास परिषद ने लगाया रक्तदान एवं एनीमिया मेडिकल कैंप

Champawat News: सतीश जोशी, टनकपुर। भारत विकास परिषद के तत्वावधान में रक्तदान एवं एनीमिया स्वास्थ्य सेवा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि न्यू लाइफ चैरिटेबल ब्लड बैंक खटीमा के प्रबंधक डॉ. नीलम ज्याला और डॉ. सुभाष यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खटीमा से आई ब्लड डोनेशन टीम डॉ.मनुश्रवा आर्य द्वारा एनीमिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन की जांच भी की गई। कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। अतुल शारदा ने बताया कि रक्तदान शिविर में 30 यूनिट खून एकत्र किया गया। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष भुवन चंद्र जोशी, सचिव सत्य प्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष अतुल शारदा, महिला सयोजिका कल्पना अग्रवाल, राजीव आर्य, संजय अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, अंकुर टंडन, कैलाश गहतोड़ी, रवि प्रजापति, दीपक शारदा, संजय गर्ग, वैभव अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, रेनू अग्रवाल, कोमल टंडन, शिखा शारदा, अनीता शारदा, जिमी आर्य, सदाशा अग्रवाल, सुधा शारदा आदि मौजूद रहे।

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