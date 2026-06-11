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BJP को बड़ा झटका, पाटी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्दलीय की जीत; इतने वोटों से दी शिकस्त

Mohit वार्ता, चंपावत
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पाटी नगर पंचायत के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय उम्मीदवार का नाम नारायण लाल है। लाल ने बीजेपी उम्मीदवार को 224 मतों के अंतर से शिकस्त दी है।

BJP को बड़ा झटका, पाटी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्दलीय की जीत; इतने वोटों से दी शिकस्त

लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में पाटी नगर पंचायत के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उस समय बड़ा झटका लगा जब नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल ने भाजपा प्रत्याशी नवीन राम को पराजित कर बड़ी जीत दर्ज की है। निर्दलीय नारायण इंडियन आइडल विनर पवनदीप राजन के जीजा हैं।

घोषित परिणामों के अनुसार नारायण लाल को 738 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी नवीन राम को 514 मत मिले। इस तरह नारायण लाल ने भाजपा उम्मीदवार को 224 मतों के अंतर से हराकर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।

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समर्थकों में नाराजगी क्यों देखने को मिली?

मतगणना के दौरान अध्यक्ष पद के परिणाम को लेकर काफी देर तक संशय की स्थिति बनी रही जिसके कारण परिणाम घोषित करने और विजयी प्रमाण पत्र जारी करने में देरी हुई। इससे नारायण लाल के समर्थकों में नाराजगी भी देखने को मिली। हालांकि प्रमाण पत्र मिलने के बाद समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला और पूरे क्षेत्र में जीत का जश्न मनाया।

नगर पंचायत के चारों वार्डों के सभासद पद के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। न्यू कॉलोनी वार्ड से नवल पचौली 183, जौलाड़ी वार्ड से बबलू पाटनी ने 151, रानीचौड़ वार्ड में शांति देवी 166 जबकि पूनाकोट वार्ड से संगीता 145 मत प्राप्त कर सभासद निर्वाचित हुईं।

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राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा

पाटी नगर पंचायत के नतीजों को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी की हार ने स्थानीय स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव परिणामों ने यह भी संकेत दिया है कि निकाय चुनावों मतदाताओं ने पार्टी के बजाय चेहरे को अहमियत दी है।

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उत्तराखंड में अगले साल चुनाव

उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस धीरे-धीरे चुनाव मोड में जाते नजर आ रहे हैं। हाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खराब मौसम के चलते अपना उत्तराखंड का दौरा रद्द करना पड़ा था। राहुल के अल्मोड़ा में एक जनसभा के अलावा और भी कार्यक्रम थे। वहीं बीते महीने ही भाजपा के राष्ट्रीय नितिन नवीन उत्तराखंड पहुंचे थे। माना जा राह है कि दोनों ही पार्टी चुनावी मशीनरी को नए सिरे से व्यवस्थित करने में जुटी हैं। उत्तराखंड में बीजेपी जीत के हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी यह देखना दिलचस्प होगा। देवभूमि में ऐसा देखा जाता है कि पांच साल के कार्यकाल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है मगर बीजेपी की पिछली दो जीत ने इस ट्रेंड को भी बदला है।

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