तपोवन टनल में पानी का रिसाव, बाहर निकाले गए श्रमिक; रोका गया टनलिंग का काम
एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टनल में कैविटी बनने के वजह से पानी का रिसाव हो रहा है। इस वजह से टनलिंग का काम रोक दिया गया है और कैविटी वाले हिस्से में श्रमिकों के आने पर रोक लगा दी गई है।
पूरन भिलंगवाल/ज्योतिर्मठ
एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टनल में छोटी कैविटी बनने और उससे पानी रिसने का मामला सामने आया है। 15 अगस्त की सुबह टनल के अंदर कैविटी दिखाई देने के बाद सुरक्षा के लिहाज से उस हिस्से में काम कर रहे श्रमिकों को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद कैविटी को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है।
एनटीपीसी प्रबंधन के अनुसार टनलिंग के दौरान इस तरह की छोटी कैविटी बनना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रबंधन ने कहा कि इससे किसी तरह के खतरे की स्थिति नहीं है। हालांकि, सुरक्षा को देखते हुए कैविटी वाले हिस्से में श्रमिकों का प्रवेश रोक दिया गया है।
कैविटी से पानी का रिसाव
टनल के अंदर बनी कैविटी से पानी का रिसाव भी हो रहा है। एनटीपीसी के अनुसार बरसात के दौरान टनल में पानी का रिसाव होना सामान्य है। प्रबंधन की टीम मौके पर स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।
आधुनिक मशीनों से हो रहा उपचार
एनटीपीसी के मुताबिक कैविटी वाले हिस्से से श्रमिकों को हटाने के बाद विशेषज्ञ श्रमिकों की टीम को लगाया गया है। आधुनिक मशीनों की मदद से कैविटी को भरने और सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि जब तक कैविटी का उपचार पूरी तरह नहीं हो जाता, तब तक उस हिस्से में टनलिंग का काम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। एनटीपीसी के नैगम संवाद अधिकारी राजेंद्र सिंह जयाड़ा ने कहा कि स्थिति सामान्य है और किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है।
2021 की जलप्रलय में गई थी 206 से अधिक लोगों की जान
7 फरवरी 2021 को चमोली के रैणी गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर नंदा देवी क्षेत्र में रौंठी ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में अचानक भारी बाढ़ आ गई थी। इस जलप्रलय में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह बह गया था।
टनल में भर गया था पानी और मलबा
तपोवन स्थित एनटीपीसी परियोजना के बैराज और मुख्य टनल में करीब तीन किलोमीटर तक मलबा और पानी भर गया था। उस समय दोनों परियोजनाओं में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। अचानक आई बाढ़ में 206 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग लापता हो गए थे। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया था। बचाव दल ने हादसे के बाद बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान शवों को ढूंढने में काफी समय लग गया था।
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