Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तपोवन टनल में पानी का रिसाव, बाहर निकाले गए श्रमिक; रोका गया टनलिंग का काम

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्मठ
Follow us on Google News
share

एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टनल में कैविटी बनने के वजह से पानी का रिसाव हो रहा है। इस वजह से टनलिंग का काम रोक दिया गया है और कैविटी वाले हिस्से में श्रमिकों के आने पर रोक लगा दी गई है।

पूरन भिलंगवाल/ज्योतिर्मठ

एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टनल में छोटी कैविटी बनने और उससे पानी रिसने का मामला सामने आया है। 15 अगस्त की सुबह टनल के अंदर कैविटी दिखाई देने के बाद सुरक्षा के लिहाज से उस हिस्से में काम कर रहे श्रमिकों को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद कैविटी को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है।

एनटीपीसी प्रबंधन के अनुसार टनलिंग के दौरान इस तरह की छोटी कैविटी बनना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रबंधन ने कहा कि इससे किसी तरह के खतरे की स्थिति नहीं है। हालांकि, सुरक्षा को देखते हुए कैविटी वाले हिस्से में श्रमिकों का प्रवेश रोक दिया गया है।

कैविटी से पानी का रिसाव

टनल के अंदर बनी कैविटी से पानी का रिसाव भी हो रहा है। एनटीपीसी के अनुसार बरसात के दौरान टनल में पानी का रिसाव होना सामान्य है। प्रबंधन की टीम मौके पर स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।

ये भी पढ़ें:चमोली टनल हादसा: अबतक 8 मजदूरों की मौत, 2 लोग अब भी लापता; सर्च ऑपरेशन जारी

आधुनिक मशीनों से हो रहा उपचार

एनटीपीसी के मुताबिक कैविटी वाले हिस्से से श्रमिकों को हटाने के बाद विशेषज्ञ श्रमिकों की टीम को लगाया गया है। आधुनिक मशीनों की मदद से कैविटी को भरने और सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि जब तक कैविटी का उपचार पूरी तरह नहीं हो जाता, तब तक उस हिस्से में टनलिंग का काम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। एनटीपीसी के नैगम संवाद अधिकारी राजेंद्र सिंह जयाड़ा ने कहा कि स्थिति सामान्य है और किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है।

2021 की जलप्रलय में गई थी 206 से अधिक लोगों की जान

7 फरवरी 2021 को चमोली के रैणी गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर नंदा देवी क्षेत्र में रौंठी ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में अचानक भारी बाढ़ आ गई थी। इस जलप्रलय में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह बह गया था।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड के चमोली की टनल में बड़ा हादसा, मलबा और पानी घुसने से 7 मजदूरों की मौत

टनल में भर गया था पानी और मलबा

तपोवन स्थित एनटीपीसी परियोजना के बैराज और मुख्य टनल में करीब तीन किलोमीटर तक मलबा और पानी भर गया था। उस समय दोनों परियोजनाओं में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। अचानक आई बाढ़ में 206 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग लापता हो गए थे। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया था। बचाव दल ने हादसे के बाद बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान शवों को ढूंढने में काफी समय लग गया था।

ये भी पढ़ें:डबल खुशखबरी: देहरादून-रामनगर एक्सप्रेस शुरू, पौड़ी-चमोली को 'हिमगिरी' बस
Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।